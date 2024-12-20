В Нижегородской области введен налоговый вычет для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах

В Нижегородской области введен инвестиционный налоговый вычет для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
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