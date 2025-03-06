Тринидад и Тобаго: уважение Иосифу Сталину без срока давности. Наше издание подробно информировало о сохраняющихся поныне объектах имени И.
Тринидад и Тобаго: уважение Иосифу Сталину без срока давности...
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Юрий Ильинов
Трамп хочет положить конец капитализму в том виде, в котором его все знают – Bloomberg Планы президента Дональда Трампа и его движения MAGA представляют собой гораздо более фундаментальный вызов функционированию американского капитализма, чем всё, что когда-либо самое плохое вменяли ему критики. Если ему удастся реализовать хотя бы половину того, что задумано, то это положит конец капитализму, он перестанет существовать в знакомом всем виде. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Эдриен Олдридж в своей авторской колонке. Тарифы Трампа для дружественных стран, которые будут введены в самое ближайшее время, станут только началом его атаки на столпы послевоенного западного процветания. Некоторые из самых влиятельных людей в окружении Трампа полны решимости пойти еще дальше и разрушить великую рабочую лошадку американского капитализма: государственную и профессионально управляемую корпорацию. По указке Трампа происходит восстание семейного капитализма против корпоративного (класса нанятых менеджеров). Дональд Трамп является представителем значительной части бизнес-класса: людей, которые унаследовали свои компании от отцов, не чувствовали необходимости извиняться за свое богатство, ненавидели такие модные тенденции, как DEI (равенство) и ESG (экология), и хотели вернуть контроль над капиталистической системой у людей, которых они считают не более чем наемными работниками, управленческой элитой. И эта часть бизнес-класса, возможно, сейчас находится на подъеме, поскольку династические богатства растут, Кремниевая долина чеканит основателей-миллиардеров, открывающих дверь в Овальный кабинет ногой, а компании отказываются от публичных рынков в пользу закрытых распродаж. Корпоративная Америка не должна недооценивать радикализм новой администрации: элита Америки теперь имеет могущественных врагов в обеих партиях. Но по той же причине малый бизнес и рабочие Америки не должны ожидать долгосрочных решений своих проблем от незрелых и пропитанных ностальгией противников корпораций в движении MAGA.
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18 час.
Юрий Ильинов
Встреча за закрытыми дверями: Путин и Гунба обсудили ключевые вопросы в Кремле В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Абхазии. Глава РФ выразил свою позицию в отношении актуальных проблем республики. Владимир Путин провёл встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. На ней обсуждались вопросы сотрудничества, включая энергоснабжение, оформление гражданства и новые требования к водительским удостоверениям. Президент России подтвердил готовность поддержать союзника в решении насущных проблем. Одна из тем встречи – гуманитарные поставки электроэнергии. В конце прошлого года республика была вынуждена ввести жёсткие веерные ограничения до 11 часов в сутки. По просьбе Гунбы Москва ранее оказала поддержку, однако текущие запасы электроэнергии практически исчерпаны. Путин пообещал рассмотреть возможность продления поставок до стабилизации ситуации. Вопрос двойного гражданства также остаётся актуальным для Абхазии. Большинство жителей страны уже получили паспорта РФ, но часть всё же не успела воспользоваться этой возможностью. Гунба попросил вновь реализовать подобную программу. Российский лидер подтвердил, что соответствующие механизмы уже подготовлены и работа будет продолжена. Также с 1 апреля на границе стран вступят в силу новые правила, требующие от абхазских водителей наличия российских прав. Гунба предложил отсрочить нововведение на два года. Путин ответил, что МВД увеличит число пунктов выдачи удостоверений, чтобы процесс прошёл быстрее. Россия активно старается налаживать отношения с другими странами. Так, ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» сообщали, что премьер-министр Словакии посетил Кремль для решения актуальных вопросов энергетики. в Кремле заявили о необходимости установки регламента для трудовой миграции в РФ.
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18 час.
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