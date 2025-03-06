Тринидад и Тобаго: уважение Иосифу Сталину без срока давности...

Юрий Ильинов

Трамп хочет положить конец капитализму в том виде, в котором его все знают – Bloomberg Планы президента Дональда Трампа и его движения MAGA представляют собой гораздо более фундаментальный вызов функционированию американского капитализма, чем всё, что когда-либо самое плохое вменяли ему критики. Если ему удастся реализовать хотя бы половину того, что задумано, то это положит конец капитализму, он перестанет существовать в знакомом всем виде. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Эдриен Олдридж в своей авторской колонке. Тарифы Трампа для дружественных стран, которые будут введены в самое ближайшее время, станут только началом его атаки на столпы послевоенного западного процветания. Некоторые из самых влиятельных людей в окружении Трампа полны решимости пойти еще дальше и разрушить великую рабочую лошадку американского капитализма: государственную и профессионально управляемую корпорацию. По указке Трампа происходит восстание семейного капитализма против корпоративного (класса нанятых менеджеров). Дональд Трамп является представителем значительной части бизнес-класса: людей, которые унаследовали свои компании от отцов, не чувствовали необходимости извиняться за свое богатство, ненавидели такие модные тенденции, как DEI (равенство) и ESG (экология), и хотели вернуть контроль над капиталистической системой у людей, которых они считают не более чем наемными работниками, управленческой элитой. И эта часть бизнес-класса, возможно, сейчас находится на подъеме, поскольку династические богатства растут, Кремниевая долина чеканит основателей-миллиардеров, открывающих дверь в Овальный кабинет ногой, а компании отказываются от публичных рынков в пользу закрытых распродаж. Корпоративная Америка не должна недооценивать радикализм новой администрации: элита Америки теперь имеет могущественных врагов в обеих партиях. Но по той же причине малый бизнес и рабочие Америки не должны ожидать долгосрочных решений своих проблем от незрелых и пропитанных ностальгией противников корпораций в движении MAGA.