Боевой модуль «Тор-М2КМ» - в центре внимания авиасалона в Египте . https://nextwar.clan.su/news/boevoj_modul_tor_m2km_v_centre_vnimanija_aviasalona_v_egipte/2026-09-10-74259.
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