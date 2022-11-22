Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

С 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2022/23 1-й этап Контиолахти, Финляндия Расписание гонок 29 ноября, вторник Индивидуальная гонка, мужчины 15.