Антропенко попросил Минтруд сделать выходными дни с 1 по 9 мая в 2026 году

Депутат Госдумы от "Единой России" Игорь Антропенко направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, в котором предложил при формировании календаря на следующий год учесть идею сделать непрерывными выходные дни с 1 по 9 мая.
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