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Пожар на Ярославском НПЗ ликвидирован, движение на Москву ограничено

Пожар на Ярославском НПЗ ликвидирован, движение на Москву ограничено

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области, возникший после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), полностью ликвидирован, движение в направлении Москвы приостановлено, 17 сентября написал глава региона Михаил Евраев на платформе в Max.

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