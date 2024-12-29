Уловки в туре: Реакция армянина, когда его поймали «с поличными», заслуживает Оскара

Доверять родного человека ботану с Москвы то же самое, что и кататься 40 минут по Москве на Такси. Два раза промах, это уже система... На днях получается интернет отказал и определить, где мы находимся можно платно через армянина? Я не домахиваюсь до Вас. У нас в семье таких ошибок не меньше. Потому эти туры для путешествия по граблям в России весьма актуальны. Жизнь каждого учит самостоятельно... На генном уровне прописано...

Ботану было доверено купить билеты. Человек который за него поручился свой. А прокол из-за его московского подхода - все Москву знают, это же Москва! Вы вот например знаете что площадь три вокзала это не выдумка? Я например узнал об этом к 1970, когда прибыл на один из них. А тот кто постоянно пользуется самолётами, понятия об этом не имеет!

Владимир Сабакарь

Я про другое. Я про АВОСЬ... А площадь трёх вокзалов я узнал значительно позже, 1979 году. Но и сейчас Москву точно скажу, что не знаю. она меняется каждый год... Я приехал как то проездом к другу, ну он взялся мне помочь и довезти до Павелецкой, а мы дескать чуть больше минут пообщаемся, т.к сто лет не виделись. Ну с запасом выехали , но попали в ползучую пробку. Друг сказал вот метро Курская, короче все норм ты должен успеть на метро точно с запасом к поезду, т.к. у в метро пробок нет, а тут рукой подать. Попрощались я выскочил и пошел по переходам по старой привычки (когда то ходил) и поехал через Площадь Революции... Короче когда подошёл на перрон поезд уже тронулся... Я только потом посмотрел на карту Метро и понял, что на Авось не прокатывает... Но этот "метод" выпадает чаще всего... )))