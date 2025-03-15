Американец двери даже ночью не запирает. А русских издевательски спрашивает: "Вы кого боитесь?"

Оказалось, что местных жителей США сильно удивляет русская привычка запирать входные двери. "Кого вы боитесь?" - с улыбкой спросил один местный парень русского блогера, после чего объяснил, почему американцы оставляют двери открытыми даже ночью.
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