Карлсон обвинил Байдена в отправке Джонсона в Киев для срыва договора с Россией

Карлсон: Байден отправил Джонсона в Киев для срыва соглашений с РФ в Стамбуле Американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману обвинил президента США Джо Байдена и его администрацию в том, что они отправили занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев для срыва договоренностей с Россией в Стамбуле.