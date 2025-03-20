МИД России выразил протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе

Москва предупредила Кишинев о грубом нарушении международного дипломатического права.Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российской дипмиссии в Кишиневе.
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