Жителей Курска предупредили о перекрытии нескольких участков дорог

В Курске по разным причинам перекрыли несколько участков дорог, на одном из них ограничение будет действовать до 27 июняВ Курске по разным причинам перекрыли несколько участков дорог, на одном из них ограничение будет действовать до 27 июня Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за работ на канализационном коллекторе временно прекращено движение по улице Стрелецкая Набережная от улицы Гунатовская до Луговской.
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