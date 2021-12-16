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SPA: Хуситы выпустили ракету по промзоне в Саудовской Аравии

SPA: Хуситы выпустили ракету по промзоне в Саудовской Аравии

Выпущенная с территории Йемена ракета попала в промышленную зону города Джизана на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает саудовское агентство SPA со ссылкой на воюющую на стороне международно признанного правительства Йемена арабскую коалицию.

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