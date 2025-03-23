Стала известна цена самых популярных подержанных машин в России

Эксперты «СберАвто» подвели итоги рынка легковых автомобилей с пробегом в России за прошедшую зиму.Чаще всего россияне в прошедшей зиме выбирали автомобили с пробегом марки Lada, это следует из данных сервиса "СберАвто", ознакомившись с которыми 21 марта "Известия".