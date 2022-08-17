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Тверская область взяла шефство над Бердянским районом

Тверская область взяла шефство над Бердянским районом

Пресс-служба Тверской области сообщила, что на освобожденные территории Запорожья прибыла делегация, куда вошел губернатор региона Игорь Руденя, депутат Госдумы Владимир Васильев, а также специалисты соцсферы, образования и строительного комплекса.

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