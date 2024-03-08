Анапа-80, очередной виток южных приключений

Речка Анапка и зеленые от водорослей воды моря вокруг. Фотография современная, но в 1980 году здесь все выглядело точно так же… Только вот пляжной инфраструктуры не было совсемТам море Черное, песок и пляж, Там жизнь привольная чарует нас.