Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района в ходе несогласованных земляных работ неизвестные повредили четыре электропроводящих кабеля, оставив без света жителей микрорайона «Полесье».
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