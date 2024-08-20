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Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе

Неизвестные землекопы оставили без света часть жителей посёлка Октябрьский в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В посёлке Октябрьский Завьяловского района в ходе несогласованных земляных работ неизвестные повредили четыре электропроводящих кабеля, оставив без света жителей микрорайона «Полесье».

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