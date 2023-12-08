В Казани полицейские провели лекцию по антикоррупционному просвещению среди преподавательского состава колледжа

Правовой ликбез с преподавателями прошёл с целью формирования у них негативного отношения к коррупции, а также популяризации государственной антикоррупционной политики, реализуемой в Российской Федерации, воспитания антикоррупционной этики, привлечения внимания подрастающего поколения, педагогов и общества к проблеме коррупции в современном обществе.
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