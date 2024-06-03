5 полезных привычек, которые исподтишка делают только хуже. Проверьте себя

Гастроэнтеролог Барташевич: утро лучше начинать не с овсянки или манной каши. Многие люди сейчас активно придерживаются ЗОЖ и его основных принципов, а потому следят за питанием, количеством потребляемой воды и многим другим.
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