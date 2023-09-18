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O2: Магазины в России заполнены продуктами по адекватным ценам вопреки санкциям

O2: Магазины в России заполнены продуктами по адекватным ценам вопреки санкциям

Прилавки в России переполнены продукцией по адекватным ценам вопреки санкционным ограничениям. С такой информацией выступила российская гражданка по имени Светлана в социальной сети TikTok, и ее история, публикацию о которой выпустил портал O2.

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