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Гражданочка

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«Новая жена сына чуть не подралась с четырехлетней падчерицей из-за игрушки!» – возмущается свекровь

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«Новая жена сына чуть не подралась с четырехлетней падчерицей из-за игрушки!» – возмущается свекровь—Сын развелся с женой совсем недавно, несколько месяцев назад, – рассказывает шестидесятилетняя Дина Геннадьевна.

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