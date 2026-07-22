Как мошенники обманывают нижегородцев на фоне дефицита топлива

Бензиновый кризис принёс мошенникам новые способы обмана автовладельцев. Люди, боясь остаться без топлива, охотно верят злоумышленникам и отдают большие деньги за бензин, который им в итоге никто не привезёт.
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