Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт победил в гигантском слаломе, Феллер – 2-й

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д’Изере.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх