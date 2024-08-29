🆘 Кадры ОК сегодняшнего удара по ПВД ВСУ в г. Купянск. По информации от 🥷🏻источника, ФАБ-3000 был нанесён удар по ПВД подразделения 31 омбр ВСУ, которые располагались в военкомате рядом со зданием суда.