🆘 Кадры ОК сегодняшнего удара по ПВД ВСУ в г. Купянск. По информации от 🥷🏻источника, ФАБ-3000 был нанесён удар по ПВД подразделения 31 омбр ВСУ, которые располагались в военкомате рядом со зданием суда.
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🆘 Кадры ОК сегодняшнего удара по ПВД ВСУ в г. Купянск. По информации от 🥷🏻источника, ФАБ-3000 был нанесён удар по ПВД подразделения 31 омбр ВСУ, которые располагались в военкомате рядом со зданием суда.
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