Алексей Шапошников обсудил с префектом СВАО планы по благоустройству Медведковского лесопарка

Просьбы о благоустройстве Медведковского лесопарка поступают в большом количестве от жителей Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников провёл выездное совещание на территории Медведковского лесопарка.
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