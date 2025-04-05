Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Александр, а по- делу написать нечего ? Испортил воздух и дальше побежал насвистывая победный мотив собственным анусо..."Белоусову дали к...
  • Boris Borisov
    Вот именно этого я и не хочу!  В пример очень точный коммент. от svet alex (три позиции вверх...)!"Белоусову дали к...
  • САША ЛЕПАЕВ
    а как же не будет если Казахстан им продает топливо для танков и бензин для другой техники. а также Русская  компания..."Белоусову дали к...

Понеслось!

Понеслось!

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Картинка для наглядности: верхний ряд - два американских фондовых рынка и один японский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михалыч
Скачки в экономике имеют вид авиационной &quot;ложки&quot;, когда для взлета самолета на большую высоту он вначале проседает из-за уменьшения подъемной силы, а затем благодаря мощному двигателю взлетает на более высокий уровень. НО, есть ли у Трампа этот мощный двигатель?!
Ответить
14 час.
ч
чак
Что смеяться. Акции Газпрома провалились на 30 процентов. Индекс ММВБ минус 15%. (За месяц)
Ответить
13 час.
наверх