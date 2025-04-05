ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Картинка для наглядности: верхний ряд - два американских фондовых рынка и один японский.
Понеслось!
Комментарии
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Михалыч
Скачки в экономике имеют вид авиационной "ложки", когда для взлета самолета на большую высоту он вначале проседает из-за уменьшения подъемной силы, а затем благодаря мощному двигателю взлетает на более высокий уровень. НО, есть ли у Трампа этот мощный двигатель?!
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14 час.
ч
чак
Что смеяться. Акции Газпрома провалились на 30 процентов. Индекс ММВБ минус 15%. (За месяц)
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13 час.
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