Понеслось!

Михалыч

Скачки в экономике имеют вид авиационной "ложки", когда для взлета самолета на большую высоту он вначале проседает из-за уменьшения подъемной силы, а затем благодаря мощному двигателю взлетает на более высокий уровень. НО, есть ли у Трампа этот мощный двигатель?!