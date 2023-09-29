Экономический совет Турции обсудил развитие финансовых рынков

Развитие и стабильность финансовых рынков Турции с целью обеспечения экономического восстановления и постоянной стабильности обсудил на заседании Координационный совет экономики страны, пишет 29 сентября Hürriyet Daily News.
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