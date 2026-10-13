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Царьград

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В Минске 14 октября пройдет единый день депутата

В Минске 14 октября пройдет единый день депутата

Прием граждан депутатами Минского городского Совета пройдет во всех районных администрациях столицы с 8.

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