Знаки зодиака в августе: даты, описание, характер

Каждый второй россиян читал гороскопы или обращался к астрологу, показал опрос ВЦИОМ в 2026 году. Знаки зодиака настолько прочно вошли в нашу культуру, что даже без веры в астрологию многие знают свой знак зодиака и его основные черты.
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