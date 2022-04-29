Происшествия

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В Приморском крае гражданам Украины, ДНР и ЛНР полицейские помогают в оформлении временного убежища на территории РФ

Сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Находкинскому городскому округу выдают первые разрешительные документы для пребывания в Российской Федерации жителям Донецкой и Луганской Народных республик, а также гражданам Украины.

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