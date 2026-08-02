Украина лишилась выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе. Об этом сообщил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
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