Украине назвали следующую потерю после лишения выхода к морю

Украина лишилась выхода к морю и вскоре потеряет так называемые города-крепости в Донбассе. Об этом сообщил полковник ВС США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.