Компания рассматривает строительство АЭС мощностью до 960 МВт в штате Индиана. Электроэнергия будет поступать в региональную сеть и центры обработки данных Amazon Amazon, американская энергетическая корпорация American Electric Power (AEP) и разработчик ядерных технологий X-energy договорились оценить возможность строительства в штате Индиана атомной электростанции мощностью до 960 МВт.