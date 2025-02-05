Космические горизонты: от эксперимента SIRIUS до рекордных структур во Вселенной

2024 год ознаменовался целым рядом заметных событий в космических исследованиях и смежных областях. В России завершился годовой эксперимент SIRIUS-23, изучавший человеческую адаптацию к длительным полетам за пределы околоземной орбиты.
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