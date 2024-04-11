Площадь ТОР в Забайкалье увеличат для сингапурской «дочки»

Территория опережающего развития в Забайкальском крае увеличится почти на 80 тыс. гектаров, соответствующее распоряжение об этом подписал премьер – министр РФ Михаил Мишустин - об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
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