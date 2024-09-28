Ливан на грани войны: арабский мир ждет решения Вашингтона

Полномасштабная война, которая назревала с октября 2023 года, похоже, началась всерьез. Новая фаза израильской кампании против Хезболлы, ливанской группировки боевиков, поддерживаемой Ираном, оказалась очень интенсивной.
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