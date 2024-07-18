В Татарстане студенты поближе познакомились со службой в Госавтоинспекции

Рабочий день, как и положено, начался с инструктажа, после которого ребята из колледжа Всероссийского государственного университета юстиции ознакомились с разным подразделениями Гоставтоинспекции, чтобы выбрать, где они будут проходить практику.
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