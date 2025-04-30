Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая?

андрей картаев

Возомнили себя элитой а на самом деле их занятие никогда не ценились в старину при войне ими первыми жертвовали это сейчас они поднялись и возомнили себя выше других,а как еще недавно к ним относились вспомните Сильву певичка с презрением их называли это было не так давно .правда не все из них оскотинились пример Цыганова,Кобзон и многие другие которые считают себя патриотами и деньги у них на последнем месте