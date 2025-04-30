После предложения депутата Госдумы не платить миллионные гонорары артистам за выступление на 9 Мая, некоторые звёзды шоу-бизнеса пришли просто в ярость, заявив, мол, врачи и таксисты тоже не работают бесплатно: "докопались до артистов".
Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая?
Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
А некоторые и петь то не умеют. А на государственных праздниках обязаны выступать бесплатно.
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14 час.
андрей картаев
Возомнили себя элитой а на самом деле их занятие никогда не ценились в старину при войне ими первыми жертвовали это сейчас они поднялись и возомнили себя выше других,а как еще недавно к ним относились вспомните Сильву певичка с презрением их называли это было не так давно .правда не все из них оскотинились пример Цыганова,Кобзон и многие другие которые считают себя патриотами и деньги у них на последнем месте
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10 час.
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