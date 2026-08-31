Экс-игрок Радимов раскритиковал "Спартак" за настрой на матч с "Оренбургом"

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» подверг критике настрой московского «Спартака» на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
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