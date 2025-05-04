Путин оценил белорусский шоколад, который подарил ему Лукашенко: опубликованы кадры

На столе кремлёвской кухни у президента России лежат подарки Александра Лукашенко.Президент России Владимир Путин оценил белорусский шоколад, который ему преподнёс белорусский коллега Александр Лукашенко.
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