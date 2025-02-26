РАН: новый коронавирус из КНР пока не представляет опасности для людей

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов сообщил РИА Новости, что новый коронавирус, выявленный в КНР у летучих мышей, пока не представляет угрозы для человека.
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