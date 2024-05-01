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Задоров забил в 5-й игре с «Нэшвиллом» после сольного прохода. У защитника 2+1 в текущем плей-офф

Задоров забил в 5-й игре с «Нэшвиллом» после сольного прохода. У защитника 2+1 в текущем плей-офф

Защитник «Ванкувера» открыл счет в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (1:2, 3-2).

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