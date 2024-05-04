Начался новый этап дорожных работ продолжения улицы Круговой в Краснодаре

Начался новый этап дорожных работ продолжения улицы Круговой в КраснодареМэр города Краснодара Евгений Наумов сообщил о начале второго этапа долгожданного ремонта дороги по улице 2-я Линия от Круговой до Толбухина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии