Задачи реконструкции исторического состояния географической среды Ближнего Востока

Вадим Макаренко, Эдуард Гамс (Впервые доклад был представлен на международном семинаре"Применение ГИС в исторических исследованиях" в Центре экологической и технологической истории, Европейского университета в Санкт-Петербурге, 4 июня 2010 г.
Вадим Макаренко, Эдуард Гамс (Впервые доклад был представлен на международном семинаре"Применение ГИС в исторических исследованиях" в Центре экологической и технологической истории, Европейского университета в Санкт-Петербурге, 4 июня 2010 г.
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