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Задачи реконструкции исторического состояния географической среды Ближнего Востока

Задачи реконструкции исторического состояния географической среды Ближнего Востока

Вадим Макаренко, Эдуард Гамс (Впервые доклад был представлен на международном семинаре"Применение ГИС в исторических исследованиях" в Центре экологической и технологической истории, Европейского университета в Санкт-Петербурге, 4 июня 2010 г.

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Юрий Ильинов
Меч Фламберга представлял большой двуручный меч, использованный в последние века средневековья и в эпоху Возрождения, так до начала XX века. Это оружие использовали в первую очередь профессиональные наемники - ′′ Пейзажи ", на поле боя. Но даже если у него есть фламберг, это уже было очень опасно для его хозяина. Откуда такая опасность? Воины глубоко ненавидели этот меч, потому что он наносил раны, которые не зажили. Поэтому, если захватили хозяина фламберга, казнили его на месте без суда или приговора. Кроме того, по легенде, сам Ватикан запретил меч, хотя это решение священнослужителя не особо повлияло на его популярность.

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