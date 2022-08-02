В Новгородской области перед судом предстанут пятеро жителей соседнего региона за кражи грузов у водителей-дальнобойщиков

В Новгородской области перед судом предстанут пятеро жителей соседнего региона за кражи грузов у водителей-дальнобойщиков

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Тверской области.

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