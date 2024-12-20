Украина получила от ЕС 4,1 млрд евро на социальные и гуманитарные нужды

Киев, 19 декабря /Синьхуа/ -- В среду Украина получила от Европейского союза /ЕС/ 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, из них 1,5 млрд евро являются грантом, сообщило на своем официальном сайте Министерство финансов страны.
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