Украина получила от ЕС 4,1 млрд евро на социальные и гуманитарные нужды

Киев, 19 декабря /Синьхуа/ -- В среду Украина получила от Европейского союза /ЕС/ 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, из них 1,5 млрд евро являются грантом, сообщило на своем официальном сайте Министерство финансов страны.