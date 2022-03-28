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Смартфонов Apple и Samsung в России осталось на 2–3 месяца. Уже наблюдается дефицит iPhone 11 и iPhone 12

Смартфонов Apple и Samsung в России осталось на 2–3 месяца. Уже наблюдается дефицит iPhone 11 и iPhone 12

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Ситилинк» и другой крупной сети, российские магазины распродадут свои запасы техники Apple и Samsung за 2–3 месяца.

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