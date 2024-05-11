За что в СССР расстреляли создателей легендарной «Катюши»

Герою Социалистического Труда, лауреату Сталинской премии Первой степени, член-корреспонденту Академии наук Советского Союза и, наконец, создателю легендарной «Катюши» Андрею Костикову, руководившему Реактивным научно-исследовательским институтом, не повезло с коллегами.
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