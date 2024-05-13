Врач Степенский: чистотел поможет убрать зуд при укусах насекомых

Некоторые лекарственные растения могут помочь при микротравмах, если под рукой нет аптечки. Так, чистотел поможет избавиться от зуда и жжения при укусах насекомых, сообщил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский в эфире радио Sputnik.