Театр абсурда
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Театр абсурда

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Минутка "ВСХРЮК"

Минутка "ВСХРЮК"

По итогам скандала в Белом доме Захар Прилепин разразился гневным опусом. Смеётесь, мол, над Зеленским? Клоуном называете? А ну цыц! "Не так уж он и прост - этот клоун: упрям, деятелен, держит удар".

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Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
Под умным видом всегда скрывалось его пренебрежение к русскому народу
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20 час.
ВИ
Виктория Иванова
Насчёт  &quot;компании приличных людей&quot; у меня большие сомнения, по мне там не было приличных людей, как мы их понимаем. Мне кажется так разыграли спектакль для нас. Не согласна с обоими ( П.П. Шариков) 😜
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19 час.
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