Минутка "ВСХРЮК"

ВИ

Виктория Иванова

Насчёт "компании приличных людей" у меня большие сомнения, по мне там не было приличных людей, как мы их понимаем. Мне кажется так разыграли спектакль для нас. Не согласна с обоими ( П.П. Шариков) 😜