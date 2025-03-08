По итогам скандала в Белом доме Захар Прилепин разразился гневным опусом. Смеётесь, мол, над Зеленским? Клоуном называете? А ну цыц! "Не так уж он и прост - этот клоун: упрям, деятелен, держит удар".
Минутка "ВСХРЮК"
Комментарии
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МВ
Медведев Вл Ник
Под умным видом всегда скрывалось его пренебрежение к русскому народу
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20 час.
ВИ
Виктория Иванова
Насчёт "компании приличных людей" у меня большие сомнения, по мне там не было приличных людей, как мы их понимаем. Мне кажется так разыграли спектакль для нас. Не согласна с обоими ( П.П. Шариков) 😜
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19 час.
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