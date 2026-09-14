В Краснодарском крае пресекли нелегальный извоз за 100 рублей

В станице Старощербиновской прекращены нелегальные перевозки пассажиров. Соответствующее решение было принято после вмешательства надзорного ведомства, выявившего шестерых водителей, работавших без обязательных документов.
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