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Чай и сушки – лучшие подружки: Хрустящее лакомство от «Владхлеб» – в новой упаковке

Чай и сушки – лучшие подружки: Хрустящее лакомство от «Владхлеб» – в новой упаковке

Сушки – лакомство, которое точно можно назвать «палочкой-выручалочкой». Их удобно взять в поход, на пикник или прогулку у моря, это отличный перекус на работе и, конечно, они всегда придут на помощь, когда возникает внезапное домашнее чаепитие.

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