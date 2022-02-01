Чай и сушки – лучшие подружки: Хрустящее лакомство от «Владхлеб» – в новой упаковке

Сушки – лакомство, которое точно можно назвать «палочкой-выручалочкой». Их удобно взять в поход, на пикник или прогулку у моря, это отличный перекус на работе и, конечно, они всегда придут на помощь, когда возникает внезапное домашнее чаепитие.